Matthew Benham vil stadig have et samarbejde med FC Midtjylland gennem sit firma Smartodds, hvor en stab af statistikere og analytikere producerer data fra fodboldverden. Derudover er den 55-årige brite ejer af Premier League-klubben Brentford FC, der har et markant dansk præg gennem bl.a. manageren Thomas Frank.

»De seneste to år har jeg haft et fantastisk samarbejde med Heartland om udviklingen af FC Midtjylland, og jeg er ikke i tvivl om, at klubben nu overtages af den helt rette ejer. Det gør mig tryg, glad og stolt, at jeg kan aflevere FC Midtjylland et bedre sted, end da jeg tog over, og jeg vil gerne takke alle, som jeg har arbejdet med og mødt undervejs. Jeg vil fortsat følge klubben tæt,« siger den nu tidligere FCM-ejer.