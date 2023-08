På en mandag i London fik FC Midtjylland sin pressesky milliardær, der ikke ved meget om fodbold

Den ene sagde, at Anders Holch Povlsen allerede var over alle bjerge.

Den anden sagde, at Bestseller-milliardæren måske kommer til FC Midtjyllands hjemmekamp på søndag mod Brøndby – men ikke for at give interviews.

Den tredje sagde med et glimt i øjet, at den nye klubejer nok allerede var i gang med at investere i en ny virksomhed.