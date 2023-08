- Skiftet til Wolfsburg er en stor udfordring for mig, og jeg ser virkelig frem til den. De seneste år har jeg fået meget erfaring fra højeste niveau i Serie A, og nu vil jeg bevise mig i Bundesligaen. Jeg vil gøre alt for at falde til så hurtigt som muligt, siger Mæhle.

Ifølge Ekstra Bladet har Wolfsburg betalt cirka 90 millioner kroner for danskeren.

Sportsdirektør Sebastian Schindzielorz glæder sig over tilgangen af Mæhle, der kan dække flere positioner.

- Vi er meget glade for, at han har besluttet sig for at komme til Wolfsburg. Han er en erfaren spiller, der kan dække både højre og venstre back. Hans kvalitet og erfaring kan hjælpe holdet, og jeg er sikker på, at vi får stor gavn af ham i fremtiden, siger sportsdirektøren.