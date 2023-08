Harry Kane skifter fra Tottenham til Bayern München

Ingen af klubberne oplyser overgangssummen, men engelske medier, heriblandt Sky Sports, meddeler om en pris omkring 100 millioner pund plus bonusser. Det beløb svarer til cirka 860 millioner kroner.

Bayern-direktør Jan-Christian Dreesen er glad for endelig at have sikret Kanes underskrift.

- Det har været en lang proces, men nu er vi alle glade for, at Harry fra i dag kan bære Bayern Münchens trøje. Han har hele tiden været vores drømmespiller. En angriber i verdensklasse har altid været en vigtig ingrediens for Bayern München, når vi har fejret vores største triumfer, siger han.