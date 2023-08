Vejle ophæver med tysk angriber

- Nu er der et stykke vej til spilletiden, og derfor er vi blevet enige med Richard om at ophæve aftalen, siger sportschef i Vejle, Marius Adrian Nicolae.

Sukuta-Pasu, som ifølge Transfermarkt har spillet hele 54 U-landskampe for Tyskland, nåede at bidrage med ni scoringer i 36 kampe for Vejle.

Han blev indskiftet mod både AGF og FC København i denne sæson.

Vejle var angriberens 14. klub i seniorkarrieren.