Nyindkøb sikrede Viborg tre point på Fyn

Kort inden havde Bashkim Kadrii ellers udlignet til 1-1, da angriberen for anden kamp i træk scorede efter at være blevet skiftet ind. Kadrii chippede elegant bolden over Viborgs Lucas Lund.

Der var en uvant målscorer bag kampens første fuldtræffer. Anosike Ementa fik nemlig endelig fjernet det kedelige nul i kolonnen for superligamål. Det lykkedes i superligakamp nummer 36 for angriberen med den enorme fysik.

Efter lidt mindre end en halv times spil satte tometermanden sig fysisk igennem, da han tromlede gennem OB-forsvaret og lavede en afslutning uden for Martin Hansens rækkevidde.