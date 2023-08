Ten Hag om Højlund: Han er en rigtig frontangriber

- Jeg synes, at i balancen for dette hold havde vi brug for, ved siden af Marcus Rashford, endnu en spiller, som er direkte og kan score mål. Det er i hans hoved. Han vil score mål, siger manageren.

20-årige Højlund skifter til United efter blot én sæson i italienske Atalanta. Danskeren har fået en femårig kontrakt med option på yderligere en sæson.

Han kommer dog ikke i aktion lige med det samme. Højlund er således småskadet og ude ”de næste uger”.

Når han er spilleklar, forventer ten Hag sig en del af sin nye angriber. Ifølge ten Hag er Højlund en ”sulten spiller, som vil score mål, vinde kampe og trofæer”.