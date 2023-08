Højlund har det seneste halvandet år gjort kometkarriere. I januar 2022 skiftede han efter fem mål i 32 førsteholdskampe fra FC København til østrigske Sturm Graz.

Her blev det til 12 mål i 21 kampe, inden han i sommeren 2022 rykkede videre til Atalanta og scorede 10 mål i 34 kampe i sin første og altså eneste sæson i Italien.

I efteråret 2022 debuterede han for A-landsholdet, og i marts 2023 kom det store gennembrud med et hattrick i 3-1-sejren over Finland.

Tre dage senere scorede han også to mål i 2-3-nederlaget i Kasakhstan, og i alt står han noteret for seks mål i seks kampe for Kasper Hjulmands hold.

Manchester United har i de seneste sæsoner forsøgt sig med flere forskellige folk i rollen som central angriber uden den helt store succes.