Messi scorede to mål og sendte Inter Miami videre i cuppen

Lionel Messi sendte med sine to mål onsdag aften amerikansk tid Inter Miami videre i ligacuppen.

Det er tredje kamp i træk, at den tidligere Barcelona- og PSG-spiller scorer for sin nye klub, der vandt 3-1 over Orlando City.

Kampstarten blev udskudt med 95 minutter på grund af en tordenstorm. Men der gik kun syv minutter fra første fløjt, til at Lionel Messi åbnede scoringskontoen for hjemmeholdet.