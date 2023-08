Harder efter VM-sejr: Landsholdet kan blive endnu bedre

Ved EM-slutrunden i England sidste år klarede Danmark det ikke videre fra gruppespillet.

Karen Holmgaard peger efter kampen mod Haiti på, at det betyder meget for holdet at bevise dets potentiale.

- Det er pissefedt, at vi endelig viser noget. Der har været meget skriveri om, hvorvidt vi er gode eller ej. Men nu står vi her og er videre fra gruppen. Det var en drøm og et mål for os, siger Karen Holmgaard.

Nu venter Australien, som Danmark møder i ottendedelsfinalen på australiernes hjemmebane i Sydney.

- Det bliver svært. De har nok flest tilskuere i ryggen til den kamp, men jeg tror på os, siger Pernille Harder.

Landsholdet har en lille uges tid til at restituere og forberede sig, inden ottendedelsfinalen spilles 7. august.