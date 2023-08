Den største stjerne fik annulleret to mål, men sendte alligevel Danmark videre ved VM

Danmark havde brug for en sejr over Haiti for at spille sig videre, og det kunne ses i startopstillingen. For første gang under slutrunden var blevet plads til angriberen Amalie Vangsgaard, der til daglig spiller for PSG i den franske hovedstad.

I den første VM-kamp imod Kina kom hun ind fem minutter før tid imod Kina og blev matchvinder med et sent mål til 1-0, mens hun fik godt 20 minutter på banen i nederlaget til England, hvor hun nåede at sende et hovedstød på den ene stolpe. Imod Haiti var hun placeret helt på toppen, og det betød, at Pernille Harder var skubbet lidt længere tilbage på banen end i de to første kampe for at få hende mere involveret i det danske opspil.

Det kom hun, men det var nu en af de defensive danske profiler, der markerede sig først.