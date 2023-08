VM-hold fokuserer kun på egen kontrol med overlevelse

Alle fire hold i gruppe D har endnu mulighed for at spille sig videre.

Danskerne har brug for en sejr for at sikre sig den bedste mulighed for at avancere som et af i alt to hold.

Med en sejr på mindst to mål over Haiti er Danmark sikker på avancement. I så fald kan det ikke lade sig gøre, at både Kina og England slutter over Danmark i gruppen.

Spiller Danmark og Haiti uafgjort, går Danmark videre, hvis Kina taber til England - for bare at nævne nogle af de mulige udfald.

Selv om spillernes fokus er rettet mod Danmarks egen kamp, vil trænerstaben skæve mod kampen mellem Kina og England.