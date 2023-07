AGF-målmand vraget: Han har været meget emotionel

At bænke den rutinerede AGF-målmand til opgøret, der endte med et nederlag på 1-3, var en følelsesladet beslutning, fastslår AGF-træner Uwe Rösler efter kampen.

- Jesper var meget emotionel, da han fik beskeden, og mødet mellem ham og jeg var meget følelsesladet for os begge.

- Men jeg fortalte også, at for at skabe konkurrencen om målmandsposten var jeg nødt til at se, hvad Bailey kan gøre. Nu er det op til Bailey at vise sig frem i flere kampe, for én kamp er ikke nok.

- Jesper har været fundamental for os og har været en del af den centrale akse. Vi har alle den største respekt for Jesper, men vi skal både tænke kort- og langsigtet, siger Uwe Rösler.