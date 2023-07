Hvidovres oprykkere laver stort comeback i Randers

I regn og torden formåede Hvidovre at få point i Randers efter at have været bagud med to mål.

2-2 sluttede opgøret, der var afbrudt i cirka 40 minutter i første halvleg på grund af torden og risiko for lyn.

Hvidovre er dermed på tavlen for første gang siden sin tilbagevenden til landets bedste række efter 26 års fravær. Hvidovre har et, og Randers to point efter to runder i den nye sæson.