Salzburg har fyret cheftræner efter saudiarabisk forhandling

Salzburg har mistet tilliden til træneren og forhandler aktuelt om et skifte, som kan sende Jaissle til Mellemøsten.

- Mathias Jaissle er øjeblikkeligt blevet fritstillet. Under 48 timer før sæsonpremieren har han ønsket at skifte til Al-Ahli SFC. Derfor er vi i de seneste timer begyndt at forhandle med den saudiarabiske klub, og forhandlingerne er i slutfasen.

- Vi mener, at en cheftræner, der to dage før starten på en vigtig sæson ønsker et klubskifte, ikke bør være til stede. Vi vil starte den nye sæson med stor overbevisning, og derfor har vi brug for 100 procent fokus fra alle involverede, skriver den østrigske klub blandt andet på sin hjemmeside.