Tidligt engelsk mål nedlagde Danmark ved VM

Til sidst var det tæt på at blive 1-1, da Amalie Vangsgaard headede bolden på stolpen, men England fik altså holdt fast i den spinkle føring.

Resultatet betyder, at de engelske europamestre nu topper gruppen med to sejre. England kan senere fredag sikre avancement, hvis Kina og Haiti spiller uafgjort.

Danmark har trods nederlaget fortsat en fin mulighed for at gå videre på grund af åbningssejren over Kina. To hold får en billet til knockoutfasen af VM.

Danmark spiller sin tredje og sidste gruppekamp i det indledende gruppespil mod Haiti tirsdag klokken 13.