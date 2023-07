AGF er på randen af europæisk exit efter lektion i Belgien

Det ligner en umulig mission for fodboldklubben AGF at spille sig videre fra anden runde i Conference League-kvalifikationen, efter at klubben torsdag tabte 0-3 ude til Club Brugge i den første af to kampe.

De danske DM-bronzevindere var i perioder overmatchet mod Club Brugge, der i sidste sæson sluttede på en uvant fjerdeplads i den belgiske liga, men som også nåede frem til ottendedelsfinalen i Champions League.