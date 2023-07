Hoffenheim udlejer Jacob Bruun Larsen til engelsk oprykker

I den engelske klub får han Vincent Kompany som manager. Netop Kompany var cheftræner i Anderlecht, da Bruun Larsen i foråret 2021 var udlejet til den belgiske klub.

- Jeg ønskede at komme til Burnley, for klubbens projekt tiltalte mig. Det er en drøm at være her og få muligheden for at spille i Premier League. Jeg håber, at vi kan udrette store ting i denne sæson, siger danskeren til Burnleys hjemmeside.

Jacob Bruun Larsen har spillet seks landskampe for Danmark. Den seneste var i marts sidste år.