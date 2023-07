Espanyol-træner: Braithwaite har mistet alles tillid

- Der er ingen tvivl om, at han begik en fejl. Vi vil behandle ham som en spiller, der er under kontrakt, men han har mistet alles tillid, fordi han har overskredet alle interne regler.

- Han har ikke respekteret klubben, staben, holdkammeraterne og fansene. Han er nødt til at vinde holdkammeraternes tillid tilbage dag for dag, siger Luis Garcia.

Den 32-årige dansker skal ikke fryses ude, siger træneren.

- Han vil ikke blive isoleret, men vi vil være strenge, for her tror vi på gruppen, og at vi skal være forenede. Det er en exceptionel situation, som vi vil håndtere internt. Han er et aktiv for klubben, men det vil aldrig være sådan, at en spiller kan sætte sig over klubben, siger Espanyol-træneren.