I seneste sæsons nedrykningsspil var der ikke tvivl om, hvem der var det stærkeste af de to mandskaber. Begge opgør endte med knusende sikre 4-0-sejre til aalborgenserne, og kiggede man på de første 10 minutter, må man have frygtet en gentagelse i Horsens-lejren. Men en særdeles veloplagt Matej Delac i Horsens-målet sørgede med en håndfuld store redninger, inklusiv et straffespark fra Allan Sousa, for, at udeholdet kunne gå til pause med 0-0.