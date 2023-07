Beløbet er med andre ord en brøkdel af det minimumbeløb på 200.000 kroner, som Fifa propper i lommen på spillerne.

- Det er større beløb end i landsholdsaftalen, og det er fedt. Men vi spiller ikke på landsholdet for at tjene penge. Vi gør det, fordi vi er udvalgt, og fordi vi har talent for det. Men det er fedt, at kvindefodbolden bliver respekteret på en anden måde, siger Sanne Troelsgaard.

Spillerforeningens direktør, Michael Sahl Hansen, glæder sig over, at Fifa har lyttet til spillerne, som gennem Den Internationale Spillerforening, Fifpro, har presset på for større præmiepuljer.

- Det er en kollektiv spillerdrevet aktion, som har været med til at få Fifa til at se spillernes vej, og det er vi naturligvis meget glade for, da spillerne er centrum for det hele, skriver han i et skriftligt svar til Ritzau.

Spørgsmålet er nu, om landsholdsaftalen, der sikrer spillerne en økonomisk bonus fra DBU, bliver overflødig, når Fifa dedikerer summer til spillerne. Det vil Spillerforeningen ikke svare på, mens slutrunden er i gang.

Den voksende præmiepulje kommer i høj grad også DBU til gode. De nationale forbund får 1,56 millioner dollar - cirka 10,5 millioner kroner - for at have et hold i VM-gruppespillet. Det beløb er dobbelt så stort som i 2019.

Beløbet stiger, alt efter hvor langt holdene når, men det er ikke til at sige, om DBU i en fremtidig landsholdsaftale vil bruge pengene på at honorere spillerne yderligere, eller om Fifas honorar er nok. DBU afviser for nuværende at kommentere spørgsmål om præmiepenge.