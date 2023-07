Den engelske landsholdslegende Trevor Francis er død

Den tidligere engelske landsholdsspiller Trevor Francis er død. Han blev 69 år. Det bekræfter familien mandag over for nyhedsbureauet AFP.

- Han døde af et hjertestop i Spanien denne morgen. På vegne af familien er det kommet som et chok for os alle. Vi er alle meget kede af det.

- Han var en legendarisk fodboldspiller, men han var også en ekstremt rar person, lyder det fra familien.