Flyvestation Karup kom i fokus, da FCM sejrede over tamme Silkeborg

Tiden gik langsomt, mens regnen faldt over Herning. På tribunerne begyndte tilskuerne at blive utålmodige, og et sted under tribunerne sad dommeren og konfererede med en flyvestation tæt på Viborg. Kampen mellem FC Midtjylland og Silkeborg IF var blevet afbrudt af uvejr, og nu skulle det besluttes, om den skulle fortsætte eller udsættes.