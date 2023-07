»Glub, glub, glub!« (Lyden af en tørstig fodboldspiller)

Patrick Mortensen, anfører for AGF, som torsdag kl. 20.00 møder den belgiske storklub Club Brugge i Conference League i Belgien, begyndte allerede at forberede sig på kampen, da han blev skiftet ud mod Vejle søndag i Aarhus.

»Da jeg blev skiftet ud, var det første, jeg tænkte på, at jeg skulle have så meget væske som muligt. Det ville jeg nok ikke gøre, hvis der var en uge til næste kamp. Jeg nåede i hvert fald at drikke en liter vand og energidrik, inden kampen var slut 12 minutter senere,« siger AGF-angriberen.