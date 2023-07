Thomas Mikkelsen er glad for, at han kunne hjælpe holdet til sejr.

- Holdet havde brug for det, så det var fedt, at jeg kunne hjælpe holdet til tre point.

- Når vi endte med at vinde, og mine redninger blev så afgørende, så må jeg sige, at det var en top-3-præstation i min karriere, siger målmanden.

Trods den store virak omkring målmandsjagt forsøger Thomas Mikkelsen at fokusere på præstationerne på banen. Han mener selv, at han trods sin alder har et meget højt niveau.

- Vi må se, hvad der sker til næste kamp. Jeg prøver at arbejde, så godt jeg kan, og det er det, jeg holder fokus på. Hvad Carsten V. Jensen (Brøndbys sportsdirektør, red) og alle mulige andre gør, kan jeg ikke holde styr på.