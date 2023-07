- Vi er jo ikke bare tilfredse med at komme i top-6. Men først og fremmest handler det om at komme i top-6, før man kan sigte endnu højere, siger Nicolai Poulsen.

Sidste sæson var tyske Uwe Röslers første i spidsen for AGF, og det endte med en succesfuld sæson med en bronzemedalje. AGF-træneren maner dog mere til ro omkring sæsonens målsætninger.

- Det er for tidligt at sige, hvor vi præcist står efter én kamp. Efter fem til otte runder er det mere klart for mig, hvor vi står. Men vi håber, at vi er stærkere end i sidste sæson, siger Uwe Rösler.