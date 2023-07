AaB åbner 1. division med hårdt tilkæmpet sejr på Østerbro

AaB skulle lige finde fødderne i landets næstbedste række, men endte med at snuppe en sejr, da klubben lørdag åbnede sæsonen på udebane mod B93.

Inden for et par minutter i anden halvleg scorede Lars Kramer og Lucas Andersen et mål hver, inden Nicklas Helenius lukkede og slukkede i overtiden. Kampen endte 3-0.

Oprykkerne fra B93 gik aggressivt til værks i første halvleg, og nedrykkerne fra AaB bøvlede med at finde melodien.