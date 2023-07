Messi indleder Inter Miami-karriere med indhop og sejrsmål

- Jeg vidste, at jeg blev nødt til at score. Det var den sidste chance i kampen, og jeg var nødt til at score, så kampen ikke gik til straffesparkskonkurrence, siger Messi.

- Det var enormt vigtigt for os at få sejren, for det er en ny turnering, og det vil give os noget selvtillid.

Inter Miamis stadion var udsolgt til kampen. På lægterne sad blandt andet flere superstjerner som basketballspilleren LeBron James, tennislegenden Serena Williams og realitystjernen Kim Kardashian.