Fem landsholdsspillere har kontrakt med engelske klubber, men ellers er de spredt ud over det meste af det vestlige Europa og USA.

Og for blot at liste nogle: Katrine Veje, Karen Holmgaard og Nicoline Sørensen spiller til daglig i Everton. Kathrine Kühl kom for nylig til Arsenal, mens Emma Snerle spiller i West Ham.

Kun to af de spillere, Lars Søndergaard har med ved VM i Australien og New Zealand, spiller i den danske liga. Det drejer sig om Kathrine Larsen fra Brøndby og FC Thy-Thisted Q’s Maja Bay Østergaard.

Landsholdets største stjerne Pernille Harder er at finde i Tyskland hos Bayern München.

Frederikke Thøgersen spiller i dag i italienske Inter, men var før det både forbi Fiorentina og svenske Rosengård.