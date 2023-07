Antallet af solgte billetter til kvindernes VM slår rekord

Især billetter til værtsholdet Australiens kampe er svære at få fat i, men også de forsvarende europamestre Englands kampe er i høj kurs. Et andet populært hold er USA.

Danmark er i gruppe med England, og de to hold støder sammen 28. juli i Sydney. Danmarks første kamp er lørdag mod Kina i Perth.

Fra den danske lejr lyder det, at det føles specielt at være med til et VM med så meget opmærksomhed.

- Jeg tror, at det er noget, man skal nyde helt sindssygt meget. Det er en oplevelse i sig selv at få muligheden for at rejse om på den anden side af jorden, siger Kathrine Kühl.