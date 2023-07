Fifa-præsident gjorde grin med egen berømt tale fra VM i Qatar

Selv har han på dagen før, VM i kvindefodbold sparkes i gang, heller ikke glemt de berømte formuleringer.

- Hvis I venter på at høre, hvordan jeg har det i dag: Jeg føler mig træt, fordi jeg lige er landet, men jeg føler mig meget glad, siger han på et pressemøde onsdag morgen i den newzealandske storby Auckland.

Det skriver det newzealandske medie Stuff, der fortolker det som en reference til den berømte tale.

New Zealand er sammen med Australien vært for VM, som de to lande torsdag indleder med kampe mod henholdsvis Norge og Irland.