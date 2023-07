Ronaldo: Den saudiarabiske liga er meget bedre end Messis MLS

- At vende tilbage til Europa er ikke længere en mulighed for mig. Jeg er allerede 38,5 år og ... det er bare ikke det værd, lyder det fra Cristiano Ronaldo.

Tilsyneladende forventer han yderligere, at migreringen fra Europa til Saudi-Arabien blot lige er begyndt.

- Om et år vil flere og flere spillere være kommet til Saudi-Arabien. Om et år kommer den saudiarabiske liga til at overhale den tyrkiske og den hollandske, siger Cristiano Ronaldo.

Kommentarerne faldt efter en venskabskamp før sæsonstarten, hvor Ronaldos Al-Nassr tabte 0-5 til spanske Celta Vigo.

Al-Nassr blev for nylig ramt med et forbud mod at registrere nye spillere af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) på grund af en for høj gæld.