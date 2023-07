Mads Bidstrup forlader Brentford og skifter til Salzburg

- Jeg kender klubbens filosofi og måden, som RB Salzburg spiller fodbold på, siger Mads Bidstrup til RB Salzburgs hjemmeside.

- Jeg er en spiller, der elsker at spille aggressivt, hurtigt og offensivt på et ungt hold. Det er det perfekte skridt for mig at komme hertil, siger han.

Mads Bidstrup har siden foråret 2022 været udlejet til FC Nordsjælland, hvor han i den forgangne sæson var med til at vinde sølv i den bedste danske række.

Den 22-årige midtbanespiller skiftede i 2018 fra FC København til RB Leipzig i Tyskland, da han blot var 16 år.