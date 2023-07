Fodboldstjernen Lionel Messi er nu officielt Inter Miami-spiller.

MLS-klubben har i et opslag på Twitter, hvor Messi står i klubbens lyserøde trøje, budt ham velkommen.

Det er over en måned siden, at Messi meldte ud, at han havde valgt Inter Miami som sin næste klub. Men dengang var kontrakten ikke helt på plads endnu.