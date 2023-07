FC Midtjylland henter André Rømer hjem fra Sverige

Han nåede at spille 153 førsteholdskampe for FCM, inden turen gik til OB. I 2015 var Rømer med til at føre midtjyderne til deres første danske mesterskab.

– Det var en nem beslutning at takke ja til Midtjylland. Jeg har været ni år i klubben, så vi kender hinanden, siger Rømer på FCM’s hjemmeside.

– Jeg er mere selvsikker og moden i dag. Jeg har udviklet mig meget som spiller og menneske, og jeg er på mit højeste niveau netop nu.

Efter kun et halvt år i OB skiftede Rømer i sommeren 2018 til Randers, hvor han var på kontrakt frem til februar 2021, hvor han blev købt af Elfsborg.