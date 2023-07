Viborg FF har købt stor angriber i AaB

- Det er en spiller, vi har holdt øje med længe, og vi tror på, at han kan blive en god tilføjelse til vores trup, siger Viborgs sportschef, Mads Agesen, til vff.dk.

Ementa nåede 37 førsteholdskampe i AaB, men fik aldrig hul på bylden for nordjyderne.

- ”Ano” er en fantastisk fyr, som alle i AaB har været glade for at arbejde sammen med, og jeg håber oprigtigt, at han kan få forløst sit potentiale i sin nye klub, siger Ole Jan Kappmeier, der er ny sportsdirektør i AaB, til klubbens hjemmeside.

Ementa kom til AaB fra Helsingør i januar 2021. Hos sidstnævnte nåede han tre førsteholdskampe og kom heller ikke på tavlen.