Uefa indfører mere VAR i europæiske klubturneringer

I den næstbedste turnering, Europa League, bliver VAR taget i brug fra tredje kvalifikationsrunde og frem.

Uefa meddeler desuden, at der fra 2024/25-sæsonen, hvor der kommer nyt format i alle tre turneringer, vil blive skruet endnu mere op for VAR.

Både i Champions League og Europa League vil systemet her blive taget i brug fra første kvalifikationsrunde, og man undersøger desuden muligheden for at udvide brugen i Conference League yderligere.

Uefa introducerede for første gang VAR i sine klubturneringer i forårets slutspil i Champions League i 2019. I den danske Superliga har VAR været i brug siden 2020/21-sæsonen.