Tidligere fodboldspiller Asbjørn Sennels er død

Den tidligere venstreback slog igennem for Viborg FF fra 1999 til 2004, hvorefter han skiftede til Brøndby.

Her var han frem til 2007, hvor han returnerede til Viborg.

De to klubber har også været på de sociale medier for at mindes den tidligere spiller.

- Vi har med dyb sorg modtaget beskeden om, at Asbjørn Sennels er gået bort efter få måneders sygdom. Asbjørn vil for evigt have en særlig plads i VFF-historien. En fighter. En klubmand. En vinder. Hvil i fred, skriver Viborg på Twitter.