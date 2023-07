Søndergaard om sin sidste slutrunde: Det bliver vemodigt

I seks år har Lars Søndergaard stået i spidsen for det danske kvindelandshold i fodbold.

Nu stævner Søndergaard ud på sin sidste rejse med landsholdet, når VM i Australien og New Zealand venter.

Fredag offentliggjorde Lars Søndergaard sin VM-trup. Men det var med blandede følelser for træneren, der var ramt af vemod over, at han har udtaget sin sidste trup for landsholdet.