Schmeichel får uprøvet italiener som træner i Nice

- Han er en ekstrem lovende manager med en masse kvalitet både professionelt og som person, og han har allerede haft succes med at sætte sit præg på sine tidligere klubber, lyder det fra Nice-præsident Jean-Pierre Rivère.

Før de to cheftrænerjobs i Tyrkiet var Farioli blandt andet en del af Brighton-manager Roberto De Zerbis trænerhold i både Sassuolo og Benevento.

Farioli overtager jobbet i Nice fra Didier Digard, der har været midlertidig cheftræner siden januar. Her blev Lucien Favre fyret, efter at klubben røg ud af pokalturneringen mod et hold fra den tredjebedste række.