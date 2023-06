- Mads er en dygtig og moden fodboldspiller. Han er en hårdtarbejdende vindertype, som vi har haft stor glæde af både på og uden for banen. Han har været højt værdsat i hele klubben, siger sportschef Svend Graversen.

- Det har været et ønske fra Mads at prøve noget nyt, og vi har fundet en god løsning med AIK, fortsætter han.

Mads Døhr Thychosen har efter mange år i Superligaen haft lyst til at prøve sig af et andet sted.

- Jeg har været sindssygt glad for at være i Midtjylland, og kunne også godt have set mig fortsætte.