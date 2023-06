Esbjerg får bøde og tilskuerstraf efter pyroskandale

Det fremgår af en kendelse fra Fodboldens Disciplinærinstans.

Esbjergs kamp mod Kolding IF i sæsonens sidste runde blev afblæst, efter at oprykningen til 1. division kort tid forinden var glippet for vestjyderne, fordi B.93 havde fået point i sin kamp og rykkede op.

Dommeren afblæste Esbjergs kamp, da der manglede få sekunder af tillægstiden, fordi der blev kastet romerlys ind på banen.

Kontrollører og sikkerhedspersonale var ikke i stand til at forhindre pyroteknikken, og dommeren sendte alle spillere i omklædningsrummet.