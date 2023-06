Sløv Ronaldo blev alligevel helten i stort jubilæum

Det så ud til at blive en fuser af et jubilæum for Cristiano Ronaldo, da fodboldikonet tirsdag rundede 200 landskampe mod Island i EM-kvalifikationen.

Ronaldo - og Portugal generelt - spillede slet ikke prangende og var på vej mod 0-0 i Reykjavik, inden stjerneangriberen alligevel endte som matchvinder i 1-0-sejren.