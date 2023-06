Viborg spiller sin næste hjemmekamp i Superligaen i næste sæsons anden runde mod Lyngby, og her må Viborg ikke benytte Sydtribunen på Energi Viborg Arena, lyder det i kendelsen.

Dommen kan bringes for Fodboldens Appelinstans inden for to uger, lyder det desuden.

FCM-målmand Jonas Lössl var meget tæt på at blive ramt af kanonslag, og kampen måtte flere gange afbrydes i flere minutter.

Efterfølgende var Viborg i stand til at udpege den gerningsmand, der havde kastet de to kanonslag, der var årsag til afbrydelserne. Det skete på baggrund af overvågningsbilleder på stadion.