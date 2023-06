Forsvarsprofil erkender mentalt svær periode for landsholdet

- Fordi vi pludselig skulle forsvare en 1-0-føring, stod vi med mange mand tilbage og fik ikke spillet os ud af det, siger Andreas Christensen.

Landstræner Kasper Hjulmand betragter den mentale tilstand i landsholdstruppen som god, men han vil ikke afvise, at VM-skuffelsen i Qatar eller kollapset i Kasakhstan kan sidde i baghovedet på spillerne.

Måske er det også derfor, at danske landsholdsfans og medier ser skeptisk på den snævre 1-0-sejr over Nordirland. Præstationer og resultater i det seneste halve år har ikke helt flugtet med de høje forventninger, landsholdet selv har været med til at skabe.

- Det er fantastisk, at der høje forventninger til os. Årsagen til det er, at vi har spillet godt i lang tid. Vi klarede VM-kvalifikationen godt (i 2021, red.), og det er ikke normalt at vinde de første ni kampe, siger Kasper Hjulmand.

- Vi har haft op- og nedture i den her kvalifikation, og vi har kæmpet med nogle af tingene. Vi har ikke fået det til at gynge, vi har ikke ramt vores bedste niveau, men sådan er det nogle gange.

- Vi fik taget et skridt med en sejr over Nordirland, og vi er fokuseret på at gøre det bedre. Vi er på jagt efter sejre og efter vores spil, siger landstræneren.

EM-kvalifikationskampen mellem Slovenien og Danmark begynder mandag klokken 20.45.