Esbjerg fB tog til Kolding med et håb i bagagen.

Kolding IF havde allerede sikret sig oprykning, og hvis Esbjerg skulle have en chance for at gøre det samme, krævede det en sejr i sidste spillerunde. Esbjerg kom foran, alt gik som det skulle, så kom udligningen, men da det så allermest sort ud, dukkede Esbjergs topscorer, Emil Holten, op i kampens døende minutter og scorede til 2-1 – en sensation var under opsejling. Men jublen fortog sig og blev erstattet af spillere, hvis våde øjne blev afsløret af det tørre underlag i Kolding.