Mand anholdt for kast med kanonslag i playoffkamp

Senere fredag meddelte Midt- og Vestjyllands Politi desuden, at yderligere 11 personer er blevet sigtet for blandt andet maskering og brug af pyroteknik efter lokalopgøret.

Viborgs borgmester, Ulrik Wilbek, ærgrer sig over for Viborg Stifts Folkeblad over balladen.

- Jeg forstår simpelthen ikke, at de andre fans ikke udpegede ham allerede første gang, der blev sendt et kanonslag på banen, siger Wilbek og tilføjer, at byen bør være ” meget flov” over begivenhederne.