FC Midtjylland har kvalificeret sig til Europa efter skandalekamp

Trods en skuffende sæson skal FC Midtjylland igen ud at spille i Europa.

Det står klart, efter at mandskabet fredag slog Viborg FF på udebane med 1-0 i Superligaens playoffkamp om en plads i Conference League mellem nummer fire og syv.

Aral Simsir stod for kampens eneste scoring, og selv om det var et flot mål, vil kampen nok blive husket mest for, at den blev afbrudt på grund af skandaløse scener.