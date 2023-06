Lionel Messi fortsætter karrieren i Miami

- Jeg har besluttet mig for at tage til Miami. Aftalen er ikke 100 procent færdig, der er nogle få ting, som skal på plads, men jeg har taget en beslutning om, at det er der, jeg fortsætter, siger Lionel Messi.

Hans kontrakt med Paris Saint-Germain udløber officielt ved udgangen af juni.

Dermed fravælger han et skifte til Saudi-Arabien, som flere andre aldrende stjerner som Cristiano Ronaldo og Karim Benzema har foretaget. BBC skriver, at Messi havde et konkret tilbud fra Al Hilal, men han foretrækker altså at flytte til USA.