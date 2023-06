Nedrykkeren AC Horsens har solgt sin træner til svensk klub

Hvor mange penge der er tale om, melder historien intet om, men i AC Horsens er sportschef Niels Erik Søndergård afklaret med afskeden.

- Jens Berthel Askou har bidraget med rigtig mange positive ting gennem to et halvt år, og han har blandt andet bidraget med nye måder at tænke fodbold på, siger han ifølge AC Horsens’ hjemmeside.

- Der er kun positivt at sige om ham, og jeg er stolt og glad på hans vegne over, at han er blevet attraktiv for en svensk storklub.

Jens Berthel Askou har været træner i AC Horsens siden januar 2021. Få måneder senere rykkede klubben ud af Superligaen, men det lykkedes østjyderne at rykke op igen i første hug.